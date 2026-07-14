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Суд отказал подрядчику в продлении контракта на строительство дороги в Арзамасе

14 июля 2026 11:43 Общество
Суд отказал подрядчику в продлении контракта на строительство дороги в Арзамасе

Фото: Кира Мишина

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО СК «Орион плюс» в иске к Главному управлению автомобильных дорог региона о продлении срока государственного контракта на строительство автодороги от рабочего поселка Выездное до станции Арзамас-1. Решение опубликовано в картотеке дел.

Компания просила обязать заказчика заключить дополнительное соглашение к контракту №159−22 от 18 октября 2022 года. Его цена с учетом дополнительного соглашения от 29 июля 2025 года составила 2,59 млрд рублей. Еще одним дополнительным соглашением от декабря 2023 были скорректированы сроки работ — до 31 января 2026 года, исполнения контракта — до 2 марта 2026 года.

На момент подачи иска подрядчик выполнил работы на 1,52 млрд рублей. При этом размер неотработанного аванса, по данным истца, составил 526,9 млн рублей.

СК «Орион плюс» заявила, что завершить строительство в установленный срок помешали обстоятельства, не зависящие от нее. Среди них — несвоевременная передача земельных участков, задержка с оформлением разрешения на строительство, неучтенные в проекте коммуникации, необходимость переустройства сетей и дополнительные работы, выявленные уже в ходе строительства. Кроме того, измененная проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

Подрядчик указывал, что из-за этого невозможно сдать часть выполненных работ и погасить аванс в предусмотренные графиком сроки. В связи с этим компания просила продлить срок действия контракта.

Суд напомнил, что изменение существенных условий госконтракта, в том числе сроков выполнения работ, допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исключительно по соглашению сторон. При этом понуждение заказчика к изменению условий контракта в судебном порядке законодательством не предусмотрено.

Также суд указал, что возможность однократного продления срока уже была реализована сторонами дополнительным соглашением от 21 декабря 2023 года. Повторное продление контрактом не предусмотрено.

Обстоятельства, на которые ссылался истец, могут учитываться при рассмотрении споров о просрочке и ответственности сторон, однако сами по себе не являются основанием для изменения срока исполнения контракта через суд.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Решение вступит в законную силу через месяц, если не будет подана апелляционная жалоба. Его можно обжаловать в Первый арбитражный апелляционный суд.

Ранее сообщалось, что открыто рабочее движение на участке новой дороги «Выездное — железнодорожная станция Арзамас-1» — для проезда доступен отрезок длиной 4,6 км, всего же протяженность трассы составит 5,183 км. Объект создается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

Также стало известно, что в Арзамасском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт автомобильной дороги «поселок Ломовка — село Ломовка».

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Теги:
Арзамасский район Дороги
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