Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 января 2026 17:11Линдовскую птицефабрику через суд просят признать банкротом
11 января 2026 15:54Движение по улице Алма-Атинской ограничат на месяц в Нижнем Новгороде
11 января 2026 14:51Нижегородские фермеры получили субсидии на 43 млн рублей в 2025 году
11 января 2026 14:13Нижегородское минэкологии добилось вывоза мусора с улицы Коломенской
11 января 2026 13:46Заболеваемость гриппом может вырасти в Нижегородской области
11 января 2026 12:30Нижегородские МФЦ в 2025 году начали оказывать около 300 новых госуслуг
11 января 2026 11:58Нижегородец выиграл более миллиона в новогодней лотерее
11 января 2026 11:29Сезон охоты на лосей закончился в Нижегородской области
11 января 2026 10:57Знак качества получили четыре школы Сарова
11 января 2026 10:26Снегопады и похолодание ждут нижегородцев на предстоящей неделе
Общество

Линдовскую птицефабрику через суд просят признать банкротом

11 января 2026 17:11 Общество
Линдовскую птицефабрику через суд просят признать банкротом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Нижегородской области инициировала процедуру банкротства акционерного общества "Линдовская птицефабрика — племенной завод". Соответствующая информация содержится в реестре судебных дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Налоговая служба направила иск в арбитражный суд региона 30 декабря 2025 года. Размер заявленных претензий составляет более 49,9 млн рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с невыплатой зарплат на АО "Линдовская птицефабрика — племенной завод".

Напомним также, что Сергачский сахарный завод подал иск о банкротстве производителя ягод.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство Суд ФНС
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 12:15Нижегородский суд завершил споры по делу о банкротстве банка "Ассоциация"
23 октября 2025 12:57Банкротство "Нижавтодорстроя" обернулось проверкой Роструда
07 октября 2025 13:24Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных