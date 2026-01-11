Линдовскую птицефабрику через суд просят признать банкротом Общество

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Нижегородской области инициировала процедуру банкротства акционерного общества "Линдовская птицефабрика — племенной завод". Соответствующая информация содержится в реестре судебных дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Налоговая служба направила иск в арбитражный суд региона 30 декабря 2025 года. Размер заявленных претензий составляет более 49,9 млн рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с невыплатой зарплат на АО "Линдовская птицефабрика — племенной завод".

Напомним также, что Сергачский сахарный завод подал иск о банкротстве производителя ягод.