Избиение собаки в кстовском ЖК обернулось полицейской проверкой Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина жестоко избил свою собаку на улице. Видео, снятое очевидцами, появилось в социальных сетях.

На жутких кадрах видно, что собака пытается убежать, но человек ее догоняет и наносит несколько ударов. Затем он засовывает животное в машину и увозит в неизвестном направлении. Со слов очевидцев, домой мужчин вернулся уже без собаки.

Сообщение о жестоком обращении с животным в ЖК «Савин парк» Кстовского района поступило в полицию в десятом часу вечера 27 июля. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что полиция установила личности несовершеннолетних, напавших на музыкантов на Большой Покровской улице. Одного из них — 16-летнего подростка — отправили в СИЗО. Ход расследования уголовного дела находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.