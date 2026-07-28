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Происшествия

Избиение собаки в кстовском ЖК обернулось полицейской проверкой

28 июля 2026 09:54 Происшествия
Избиение собаки в кстовском ЖК обернулось полицейской проверкой

В Нижнем Новгороде мужчина жестоко избил свою собаку на улице. Видео, снятое очевидцами, появилось в социальных сетях.

На жутких кадрах видно, что собака пытается убежать, но человек ее догоняет и наносит несколько ударов. Затем он засовывает животное в машину и увозит в неизвестном направлении. Со слов очевидцев, домой мужчин вернулся уже без собаки.

Сообщение о жестоком обращении с животным в ЖК «Савин парк» Кстовского района поступило в полицию в десятом часу вечера 27 июля. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что полиция установила личности несовершеннолетних, напавших на музыкантов на Большой Покровской улице. Одного из них — 16-летнего подростка — отправили в СИЗО. Ход расследования уголовного дела находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

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Теги:
Животные Избиение МВД
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