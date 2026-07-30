Психолог предупредил, что путаница в обычных вещах сигнализирует о деменции Общество

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Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова предупредила, что если человек регулярно путает обычные вещи и теряет способность выполнять привычные действия, это может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем. Такие изменения могут указывать на неврологические заболевания, деменцию, последствия инсульта, черепно-мозговых травм или депрессию.

«Насторожиться стоит, если путаница в обычных вещах становится регулярной, начинает прогрессировать, человеку трудно выполнять привычные действия, он забывает знакомые маршруты, не узнает людей, теряется в привычной обстановке или перестает справляться с бытовыми задачами», — рассказала специалист в беседе с изданием «Абзац».

Она подчеркнула, что это серьёзный повод для беспокойства. В таких случаях важно обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

Однако если такие ситуации возникают редко, это может быть связано с перегрузкой мозга. Недостаток сна, постоянный стресс или попытки делать несколько дел одновременно могут привести к тому, что внимание становится менее эффективным. В таких случаях человеку нужен отдых, чтобы восстановить силы и снизить нагрузку.

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