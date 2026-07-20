Семь привычек, которые помогают сохранить здоровье мозга Общество

Работа головного мозга напрямую влияет на память, внимание, способность принимать решения и общее самочувствие человека. Именно он управляет большинством процессов в организме, однако одновременно остается чувствительным к воздействию стресса, недостатку физической активности, несбалансированному питанию и вредным привычкам.

Специалисты нижегородского минздрава напоминают: сохранить здоровье мозга помогает не одна отдельная мера, а комплексный подход, который включает питание, движение, полноценный сон и контроль хронических заболеваний.

Рацион должен обеспечивать мозг необходимыми веществами

Одним из важнейших факторов специалисты называют правильное питание. Для нормальной работы нервной системы организму необходимы витамины и минералы, а также продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамин B12.

В рацион рекомендуют включать жирную рыбу, орехи и семена, ягоды, зеленые листовые овощи и цельнозерновые продукты. В умеренных количествах полезны также кофе и чай благодаря содержанию кофеина и антиоксиданта L-теанина.

Одновременно врачи советуют ограничить употребление сахара, насыщенных жиров и алкоголя. Не менее важно соблюдать режим питания: регулярные приемы пищи помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы, необходимый для полноценной работы мозга, а поздние и обильные ужины могут ухудшать качество сна.

Движение улучшает работу нервной системы

Регулярная физическая активность способствует улучшению кровообращения, снабжению мозга кислородом и выработке эндорфинов. Благодаря этому снижается риск депрессии, деменции, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Даже продолжительная пешая прогулка способна положительно сказаться на умственной работоспособности. Особенно полезными специалисты считают аэробные нагрузки — бег, плавание и танцы. Оптимальным считается режим занятий не менее трех раз в неделю по 30 минут.

Кроме того, благоприятное влияние оказывают упражнения, развивающие координацию движений и мелкую моторику. Для этого подходят занятия творчеством, игра на музыкальных инструментах или йога.

Полноценный сон помогает мозгу восстанавливаться

Во время сна организм восстанавливается, перерабатывает полученную за день информацию и избавляется от токсинов. Недостаток отдыха приводит к снижению концентрации внимания, ухудшению реакции и способности решать сложные задачи.

Специалисты рекомендуют спать по семь-восемь часов в сутки, придерживаясь стабильного режима. Для качественного отдыха важно обеспечить в спальне тишину, темноту и прохладу, а вечером отказаться от кофеина и тяжелой пищи. Перед сном полезно почитать книгу или послушать спокойную музыку.

Не менее важны и короткие перерывы в течение рабочего дня. Они помогают снизить нагрузку на нервную систему и поддерживать работоспособность. Для этого можно использовать, например, метод коротких циклов работы и отдыха или практики медитации.

Мозг нуждается в постоянной тренировке

Специалисты напоминают, что когнитивные способности требуют регулярной нагрузки. Решение логических задач, изучение иностранных языков, чтение, шахматы, творчество и освоение новых навыков способствуют формированию новых нейронных связей и помогают поддерживать интеллектуальную активность.

Положительное влияние оказывает и общение. Разговоры с друзьями, родственниками и коллегами активизируют зоны мозга, отвечающие за речь и мышление, а также способствуют сохранению социальной активности.

Стресс важно держать под контролем

Продолжительное эмоциональное напряжение негативно отражается на памяти, концентрации внимания и состоянии нервной системы.

Для снижения уровня стресса специалисты рекомендуют использовать дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе, йогу, массаж и ароматерапию. Также важно грамотно распределять нагрузку, не допускать переутомления, своевременно отдыхать и уделять внимание собственному эмоциональному состоянию.

Вредные привычки и хронические болезни увеличивают риски

Курение, злоупотребление алкоголем и употребление наркотических веществ оказывают разрушительное воздействие на клетки мозга, нарушают кровоснабжение тканей и ухудшают память. Поэтому специалисты рекомендуют полностью отказаться от курения и максимально ограничить употребление алкоголя.

Кроме того, здоровье мозга тесно связано с состоянием сердечно-сосудистой системы. Гипертония, сахарный диабет и другие хронические заболевания повышают вероятность инсульта и нарушений мозгового кровообращения.

Врачи советуют регулярно проходить профилактические осмотры, контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, а при наличии заболеваний строго соблюдать назначенное лечение.

По мнению специалистов, именно комплекс этих мер помогает снизить риск возрастных изменений, сохранить ясность мышления и поддерживать высокое качество жизни на протяжении многих лет.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Фото: сгенерировано нейросетью