Ожирением страдает до 30% взрослого населения Нижегородской области

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До 30% взрослого населения Нижегородской области страдает ожирением. К такому выводу пришли специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ по итогам анализа федерального опроса 2022 года. Результаты опубликованы в журнале «Социальные аспекты здоровья населения».
Исследование охватило 98,3 тысячи человек старше 18 лет из 85 регионов. Нижегородская область вошла в группу регионов, где распространенность ожирения среди взрослых составляет от 26% до 30%. Для сравнения, самые высокие показатели — от 31% до 35% — зафиксированы в Орловской, Калужской и Рязанской областях, а самые низкие — от 10% до 15% — в Чечне, Астраханской области и Москве.
В целом по стране ожирением страдает каждый четвертый взрослый житель (24%): из них 72% — первой степени, 21% — второй и 7% — третьей. Еще 40% участников исследования имели избыточную массу тела.
Статистически значимо чаще ожирение выявлялось у женщин (28%), сельских жителей (29%), людей с хроническими неинфекционными заболеваниями (32%), а также у тех, кто испытывает тревогу и депрессию (32%). В группе повышенного риска также находятся пенсионеры, госслужащие и бизнесмены.
Специалисты отмечают, что рост распространенности ожирения сопровождается увеличением числа хронических неинфекционных заболеваний. В их числе — сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, атеросклероз, онкологические заболевания, репродуктивные нарушения и психовегетативные расстройства. Риски во многом связаны с избыточным потреблением жиров, прежде всего животного происхождения, простых сахаров, а также с дефицитом пищевых волокон, витаминов и минералов.
Ранее сообщалось, что нижегородцам с ожирением стали доступны операции по ОМС.
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