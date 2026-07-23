Министр Кабайло подарил «самому большому мальчику» сертификат в спортцентр Общество

Фото: Max-канал Дмитрия Кабайло

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло встретился с Кириллом Ятновым, которого ранее в соцсетях называли «самым большим» мальчиком в России. Об этом глава ведомства рассказал в своем Max-канале.

Сейчас молодому человеку 21 год, и он решил кардинально изменить свою жизнь.

История Кирилла Ятнова из Нижегородской области стала известна несколько лет назад. В 12 лет, когда его вес превысил 180 килограммов, он в первый раз принял участие в программе «Пусть говорят» (16+). Тогда признавался, что мечтает похудеть, но не может добиться результата. Он пробовал плавание, снижал калорийность питания и сидел на диетах, однако вес не уходил.

Спустя 9 лет, в апреле 2026 года он вновь оказался героем программы. При росте 164 сантиметра Кирилл весил 175 килограммов. В июле он снова появился в студии шоу — уже после бариатрической операции и с первыми результатами. Тогда его вес составлял 153 килограмма.

В эфире Кирилл рассказал о своей мечте работать в спорте и регулярно тренироваться.

Министр отметил, что вместе с главой Координационного центра по формированию активной гражданской позиции молодежи Олегом Пикуновым обсудили с Кириллом его участие в проекте «Волонтеры спорта». Кабайло добавил, что добровольцы находятся в центре спортивных событий региона и помогают гостям и участникам соревнований, и теперь Кирилл станет частью этой команды.

Чтобы спорт стал для молодого человека не только общественной миссией, но и частью повседневной жизни, министр подарил ему сертификат в центр адаптивных видов спорта «Парус».

Ранее сообщалось, что в регионе заработал портал «Карта адаптивного спорта», где собрана информация о площадках для занятий спортом для людей с инвалидностью.