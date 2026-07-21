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Диетолог Русакова предупредила, что офисные перекусы приводят к проблемам с ЖКТ

21 июля 2026 17:20 Общество
Диетолог Русакова предупредила, что офисные перекусы приводят к проблемам с ЖКТ

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Регулярные перекусы фастфудом и некачественной едой в офисе могут негативно сказаться на здоровье. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с изданием «Абзац» предупредила о возможных проблемах, связанных с таким питанием.

Когда человек торопится на работу и покупает еду на бегу, не задумываясь о её составе, он часто выбирает тяжёлые, жирные или острые блюда. Это может привести к изжоге, вздутию живота, запорам или диарее. Регулярное употребление фастфуда, чипсов и печенья, которые содержат много калорий, может вызвать ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, а также проблемы с печенью и почками.

Особенно опасно есть плохо обработанные или приготовленные мясо и рыбу. В таких продуктах могут содержаться паразиты, которые могут вызвать хронические воспаления.

Нерегулярное питание и употребление продуктов с консервантами и красителями могут нарушить микрофлору кишечника и привести к гастриту или язве желудка.

«Замена полноценных приёмов пищи пустыми калориями, с недостаточным количеством белка, витаминов приводит к дефициту в организме, ослабляет иммунитет, может ухудшить состояние кожи, волос, костей», — подытожила диетолог.

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Теги:
Питание Продукты Работа
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