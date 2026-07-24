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Общество

В 16 округах Нижегородской области приступили к уборке озимой пшеницы

24 июля 2026 18:59 Общество
В 16 округах Нижегородской области приступили к уборке озимой пшеницы

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области началась уборочная кампания. К уборке озимой пшеницы приступили сельхозпредприятия 16 муниципальных округов, уже собрано первые 5,5 тысячи тонн зерна.

Как сообщил глава минсельхоза Николай Денисов, в этом году работы начались позже привычных сроков из-за погодных условий. Несмотря на это, хозяйства обеспечены техникой и персоналом, а уборка идет по плану.

«По плану в этом году регион должен обеспечить производство зерновых и зернобобовых культур в организованном секторе в объеме не менее 1,5 миллиона тонн. Надеемся, что погодные условия позволят нам выполнить плановые показатели», — сказал Денисов.

Озимую пшеницу уже убирают в 16 округах. А уборка озимого рапса началась в шести округах. В трех округах хозяйства также приступили к уборке картофеля.

Ранее мы рассказывали, что в регионе начали заготовку кормов на зиму.

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Теги:
Зерно Минлесхоз Сельское хозяйство
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