Депутат ЗСНО Игорь Рузанкин объявил о досрочном сложении полномочий Политика

Фото: соцсети Игоря Рузанкина

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Рузанкин заявил о досрочном прекращении своих полномочий.

Соответствующее заявление он написал после заседания регионального парламента 30 июля.

Отметим, что до окончания работы VII созыва Заксобрания остается около полутора месяцев. Причины своего решения Рузанкин намерен объяснить позднее.

«Сразу обмолвлюсь: жечь глаголом, обвинять, махать шашкой, „причинять добро и наносить справедливость“ желания нет. А вот порассуждать о том, что такое ЗАКСНО субъективным взглядом рядового депутата, — можем. В конце концов, региональные парламенты — это часть огромной архитектуры государства со своей миссией и задачами, которые далеко не ограничиваются законотворчеством», — написал политик в Telegram-канале.

Рузанкин был избран в региональный парламент по партийному списку «Единой России», возглавив балахнинскую региональную группу. Перед выборами нового созыва он зарегистрировался для участия в партийных праймериз, однако затем отказался от дальнейшего участия.

Напомним, выборы в VIII созыв нижегородского Заксобрания пройдут 20 сентября, вместе с выборами депутатов Госдумы IX созыва.

Ранее сообщалось, что ККС досрочно прекратила полномочия судьи Шахунского суда Дениса Пашкевича.