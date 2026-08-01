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Общество

Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы в Сарове божьей милостью

01 августа 2026 17:52 Общество
Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы в Сарове божьей милостью

Фото: Глеб Пушменков/ Нижегородская митрополия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что создание ядерного оружия в Сарове стало важным событием в истории страны и связано, по его словам, с духовным значением этого места. Об этом глава Русской православной церкви рассказал после Божественной литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области, передает НТВ.

Патриарх подчеркнул, что именно в Сарове советские ученые и инженеры создали ядерное оружие, которое, как отметил он, сыграло роль в обеспечении безопасности страны. Он назвал этот труд проявлением «благодати и милости Божией».

«Неслучайно именно в этом месте происходили эти научные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения», — сказал патриарх Кирилл.

Также он рассказал о встречах с учеными-физиками, которые работают над обеспечением безопасности России. С его слов, многие из них являются православными и считают, что создание ядерного оружия в Сарове было связано не только с научными достижениями, но и с молитвами преподобного Серафима Саровского.

«В беседе с ними я понял, что они в полной мере так же осознают факт, что создание грозного оружия в нашей стране в этом месте не было случайностью, что все это проходило в том числе и по молитвам преподобного Серафима Саровского», — отметил патриарх.

Сегодня, 1 августа, РПЦ отмечает День обретения мощей Серафима Саровского. Святой был насельником Саровского монастыря, закрытого в советские годы. Позже на территории ЗАТО, носившего названия «Кремлев» и «Арзамас-75», разместили предприятия по разработке советского ядерного оружия.

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Теги:
Религия РПЦ Саров
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