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Мошенники выманили у нижегородского программиста более полумиллиона рублей

02 августа 2026 09:38 Происшествия
Мошенники выманили у нижегородского программиста более полумиллиона рублей

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде 44-летний местный житель стал жертвой мошенников и лишился более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В конце июня на протяжении нескольких часов мужчине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками военкомата, а затем правоохранительных органов.

Злоумышленники использовали схему «декларирование денежных средств». Под этим предлогом они ввели нижегородца в заблуждение и убедили передать крупную сумму.

Следуя инструкциям псевдосотрудников, потерпевший подготовил 8 150 долларов, положил их в черную папку и передал незнакомому мужчине на лестничной площадке своего дома. Общий материальный ущерб составил 630 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению лиц.

Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на «инвестициях в криптовалюту».

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Теги:
МВД Мошенничество
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