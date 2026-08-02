Мошенники выманили у нижегородского программиста более полумиллиона рублей

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В Нижнем Новгороде 44-летний местный житель стал жертвой мошенников и лишился более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В конце июня на протяжении нескольких часов мужчине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками военкомата, а затем правоохранительных органов.
Злоумышленники использовали схему «декларирование денежных средств». Под этим предлогом они ввели нижегородца в заблуждение и убедили передать крупную сумму.
Следуя инструкциям псевдосотрудников, потерпевший подготовил 8 150 долларов, положил их в черную папку и передал незнакомому мужчине на лестничной площадке своего дома. Общий материальный ущерб составил 630 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению лиц.
Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на «инвестициях в криптовалюту».
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