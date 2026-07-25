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Нижегородский пенсионер отдал мошенникам 13 млн рублей и золотые монеты

25 июля 2026 13:15 Происшествия
Нижегородский пенсионер отдал мошенникам 13 млн рублей и золотые монеты

Фото: НИА "Нижний Новгород"

78-летний нижегородец лишился более 13 млн рублей и коллекции золотых монет, поверив мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину, что ему нужно подтвердить свою непричастность к переводу денег в недружественную страну.

Поддавшись на уловку, пенсионер передал аферистам накопленные деньги и 17 золотых монет с сертификатами. Встреча с женщиной-курьером произошла возле одного из домов на улице Белинского в Нижегородском районе. Для подтверждения личности она назвала условный пароль «солнечный день».

Общий ущерб от действий мошенников составил 13 466 227 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в хищении 15 млн рублей лжесотрудника ФСБ задержали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МВД мошенники Мошенничество
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