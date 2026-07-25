Нижегородский пенсионер отдал мошенникам 13 млн рублей и золотые монеты

Фото:
78-летний нижегородец лишился более 13 млн рублей и коллекции золотых монет, поверив мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину, что ему нужно подтвердить свою непричастность к переводу денег в недружественную страну.
Поддавшись на уловку, пенсионер передал аферистам накопленные деньги и 17 золотых монет с сертификатами. Встреча с женщиной-курьером произошла возле одного из домов на улице Белинского в Нижегородском районе. Для подтверждения личности она назвала условный пароль «солнечный день».
Общий ущерб от действий мошенников составил 13 466 227 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в хищении 15 млн рублей лжесотрудника ФСБ задержали в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+