Нижегородский пенсионер отдал мошенникам 13 млн рублей и золотые монеты Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

78-летний нижегородец лишился более 13 млн рублей и коллекции золотых монет, поверив мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину, что ему нужно подтвердить свою непричастность к переводу денег в недружественную страну.

Поддавшись на уловку, пенсионер передал аферистам накопленные деньги и 17 золотых монет с сертификатами. Встреча с женщиной-курьером произошла возле одного из домов на улице Белинского в Нижегородском районе. Для подтверждения личности она назвала условный пароль «солнечный день».

Общий ущерб от действий мошенников составил 13 466 227 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в хищении 15 млн рублей лжесотрудника ФСБ задержали в Нижнем Новгороде.