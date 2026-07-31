Жительница Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на крипте Происшествия

Фото: Александр Воложанин

37-летняя жительница Дзержинска перевела мошенникам более 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В феврале 2026 года потерпевшая познакомилась в сети с мужчиной. Во время переписки он предложил ей способ заработка — инвестиции в криптовалюту через интернет-площадку. Собеседник уверял, что вложенные средства будут приносить стабильный доход — 1,1% в день от суммы депозита.

С середины февраля по июль 2026 года женщина, выполняя указания афериста, переводила деньги на указанные счета и номера. Всего она перечислила 3 570 355 рублей. Из этой суммы около 500 тысяч рублей были ее личными сбережениями, а еще 3,1 млн рублей она оформила в кредит.

Через несколько месяцев выплаты прекратились, а мужчина исчез.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что мошенники уговорили жителя Заволжья «задекларировать» более 6 млн рублей.