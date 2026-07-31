Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 июля 2026 14:38
Жительница Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на крипте
31 июля 2026 13:00
Экс-супруги похитили у нижегородцев 32,7 млн рублей при строительстве домов
31 июля 2026 11:07
Три десятка мигрантов незаконно ввезли в Нижегородскую область — видео
31 июля 2026 09:10
Участника террористической «Артподготовки» задержали в Нижегородской области
30 июля 2026 20:24
В Нижнем Новгороде задержали двух подростков на квадроциклах
30 июля 2026 19:43
Гражданин Вьетнама вырастил мини-плантацию конопли в квартире в Городце
30 июля 2026 18:15
Убившему и расчленившему супругов на Автозаводе нижегородцу дали 18 лет
30 июля 2026 17:49
Двое рабочих сорвались с высоты на территории нижегородской церкви
30 июля 2026 17:06
Девять нелегальных криптоферм ликвидировали в Нижнем Новгороде
30 июля 2026 15:41
Труп 23-летнего мужчины достали из озера в Нижнем Новгороде
Происшествия

Жительница Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на крипте

31 июля 2026 14:38 Происшествия
Жительница Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на крипте

Фото: Александр Воложанин

37-летняя жительница Дзержинска перевела мошенникам более 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В феврале 2026 года потерпевшая познакомилась в сети с мужчиной. Во время переписки он предложил ей способ заработка — инвестиции в криптовалюту через интернет-площадку. Собеседник уверял, что вложенные средства будут приносить стабильный доход — 1,1% в день от суммы депозита.

С середины февраля по июль 2026 года женщина, выполняя указания афериста, переводила деньги на указанные счета и номера. Всего она перечислила 3 570 355 рублей. Из этой суммы около 500 тысяч рублей были ее личными сбережениями, а еще 3,1 млн рублей она оформила в кредит.

Через несколько месяцев выплаты прекратились, а мужчина исчез.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что мошенники уговорили жителя Заволжья «задекларировать» более 6 млн рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2026 14:20
Платёжные карты россиян внесут в единый реестр: зачем нужна новая система учёта?
25 июля 2026 18:12
Лжегазовщика освободили от наказания после приговора в Нижнем Новгороде
24 июля 2026 11:00
«Звонок из госпиталя»: мошенники начали по-новому обманывать семьи бойцов СВО
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных