Жительница Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на крипте

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37-летняя жительница Дзержинска перевела мошенникам более 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
В феврале 2026 года потерпевшая познакомилась в сети с мужчиной. Во время переписки он предложил ей способ заработка — инвестиции в криптовалюту через интернет-площадку. Собеседник уверял, что вложенные средства будут приносить стабильный доход — 1,1% в день от суммы депозита.
С середины февраля по июль 2026 года женщина, выполняя указания афериста, переводила деньги на указанные счета и номера. Всего она перечислила 3 570 355 рублей. Из этой суммы около 500 тысяч рублей были ее личными сбережениями, а еще 3,1 млн рублей она оформила в кредит.
Через несколько месяцев выплаты прекратились, а мужчина исчез.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.
Ранее сообщалось, что мошенники уговорили жителя Заволжья «задекларировать» более 6 млн рублей.
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