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Общество

Гуманитарный груз отправили нижегородцы в зону СВО

02 августа 2026 17:36 Общество
Гуманитарный груз отправили нижегородцы в зону СВО

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Из Дивеева в День памяти преподобного Серафима Саровского, который прошел 1 августа, отправили гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей освобожденных территорий. В мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Организацией гумконвоя занимались отдел Нижегородской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами совместно с общественной организацией «Духовное наследие» при поддержке правительства региона. К сбору помощи также присоединились представители благотворительного фонда «Око любви».

Перед отправкой колонны в Дивееве состоялся молебен. В богослужении участвовали представители общественных объединений и добровольцы, занимающиеся формированием и доставкой гуманитарных грузов в зону СВО.

Общий вес отправленного груза составил 15 тонн. В него вошли инструменты и материалы для обустройства блиндажей, маскировочные сети, медизделия и лекарство, хозяйственный инвентарь и другое оборудование.

Позднее на территории Пермского края конвой доукомплектовали 30 кубическими метрами пиломатериалов — доской и брусом первого сорта.

Гуманитарная миссия пройдет в три этапа. Два автомобиля уже направились в Белгородскую область, где часть помощи передадут военнослужащим из Нижегородской области. Затем груз доставят в ДНР для нижегородских медиков, работающих в зоне СВО.

Кроме того, через один из белгородских центров поддержки часть помощи передадут для мирных жителей, находящихся в пунктах временного размещения. Через общественную организацию также передадут учебные пособия и художественную литературу.

Второй этап отправки запланирован на 3 августа.

Заключительную часть груза направят в Брянскую область. Там Нижегородская епархия и организация «Духовное наследие» обустраивают полевой храм по просьбе военнослужащих одного из подразделений.

Ранее сообщалось, что 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре прошли торжественные богослужения, которые возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Теги:
гуманитарная помощь Религия СВО
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