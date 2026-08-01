Двух прыгнувших в Волгу людей спасли за три часа в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в ночь на 1 августа спасатели дважды выезжали на помощь людям, оказавшимся в Волге. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Первое сообщение о происшествии поступило около двух часов ночи. По словам очевидцев, с бетонного парапета в воду спрыгнула 20-летняя девушка. Ее спасли экипаж катера «Мастер 500» 1-го пожарно-спасательного отряда совместно со спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и экипажем катера «Вьюн». После этого девушку передали бригаде скорой медицинской помощи.

Примерно через три часа возле катера «Герой» с парапета в воду спрыгнул 23-летний мужчина. Его также достали из Волги спасатели на катере, после чего передали сотрудникам правоохранительных органов.

В МЧС напоминают необходимости соблюдать правила безопасности на воде: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду в незнакомых местах и отдыхать только на оборудованных пляжах.

Ранее сообщалось, что водитель сбил двух девушек и чуть не утонул вместе с автомобилем под Нижним Новгородом из-за слетевшего сланца.