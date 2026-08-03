Семь лет колонии получил виновник смертельного ДТП в Борском районе

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Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор по делу о ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Трагедия произошла 21 декабря 2025 года на дороге «п. Шпалозавода — Филипповское» в Борском районе. Пьяный водитель без прав 2004 года рождения превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге. Машину занесло, она выехала на встречную полосу, затем съехала в кювет и врезалась в дерево.
На переднем пассажирском сиденье находился знакомый фигуранта, не пристегнутый ремнем безопасности. Он получил смертельные травмы. Сам водитель после аварии покинул место происшествия, оставив в автомобиле погибшего.
Суд признал молодого человека виновным и назначил ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.
Также с осужденного взыскано более 1 700 000 рублей в пользу родственников погибшего — в счет компенсации морального вреда, расходов на похороны и юридические услуги.
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