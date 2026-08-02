Два человека погибли и один пострадал в аварии под Арзамасом Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Арзамасском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и один получил травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня около 15:00 на 5-м километре автодороги Выездное — Шерстино.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля «Жигули» ехал по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу мотоциклу Honda, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

В результате столкновения оба водителя скончались до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир легкового автомобиля получил травмы. Его госпитализировали в травмпункт больницы Арзамаса.

Ранее сообщалось, что двое мужчин на электровелосипеде сбили подростка в Павлове и скрылись.