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«Утонули в бюрократии»: жильцы дома на Родионова не могут оформить парковку

03 августа 2026 16:52 Общество
Утонули в бюрократии: жильцы дома на Родионова не могут оформить парковку

Фото: ТСН "Бастион"

Спустя два месяца после первых обращений проблема с парковкой у дома №11 на улице Родионова в Нижнем Новгороде остается нерешенной.

Напомним, о нехватке мест жители заявили в начале июня и даже грозились пикетом. По их словам, в 254 квартирах многоэтажки живут более 400 человек, однако на придомовой территории предусмотрено лишь около 20 парковочных мест. Ранее автомобили ставили в карманах вдоль дороги-дублера Родионова, но с началом строительства метро проезжую часть сузили, и количество мест сократилось. В результате машины оставляли с нарушениями и получали штрафы.

Администрация Нижегородского района оперативно провела встречу с жильцами, на которой предложила поэтапный механизм: оформить аренду земельного участка на ТСН «Бастион», подготовить схему с участием кадастрового инженера, затем провести перемежевание муниципальной земли и оформить ее в собственность товарищества.

Однако, как рассказала НИА «Нижний Новгород» управляющая ТСН «Бастион» Светлана Медведева, продвинуться дальше не удалось. По ее словам, ТСН провело общее собрание, получило поддержку двух третей собственников и подготовило схему межевания, оплатив работы. Документы, по ее словам, пытались подать пять-шесть раз, однако каждый раз получали отказ.

«Мы просто утонули в бюрократии. Что делать дальше, не понимаем», — отметила она.

Светлана Медведева добавила, что решила отнести пакет документов лично в департамент архитектуры. Но там ей сообщили, что с декабря 2025 года документы в бумажном виде не принимаются — только через портал госуслуг или МФЦ. Онлайн-заявка уже была отклонена, теперь бумаги планируют подать через МФЦ.

«Я пытаюсь дозвониться хоть до кого-нибудь. Представители администрации, которые приходили, либо в отпуске, либо заняты. Прошу соединить, прошу перезвонить — никто не перезванивает. Хоть бы нас кто-нибудь проконсультировал, что у нас не хватает», — рассказала она.

В администрации города на запрос НИА «Нижний Новгород» заявили, что выполняют все достигнутые договоренности. По информации мэрии, к решению подключены администрация района, а также профильные департаменты жилья и инженерной инфраструктуры и градостроительного развития и архитектуры. Специалисты, как утверждается, находятся на постоянной связи с жителями, в том числе с председателем ТСН.

«Почему председатель ТСН утверждает обратное и почему в таком случае не озвучивает свои вопросы и претензии представителям администрации, которые с ней работают, мы прокомментировать не можем», — сообщили в мэрии.

В администрации также подчеркнули, что жителям оказывают консультативную помощь в подготовке пакета документов, подборе кадастрового инженера и поиске проектной организации. При этом сроки зависят от соблюдения установленных законодательством процедур и исправления неточностей в документах, подготовленных ТСН. По заверению мэрии, сотрудники стараются максимально упростить эту работу в рамках своих полномочий.

Ранее стало известно, с каких улиц Нижнего Новгорода чаще всего увозят машины на штрафстоянку из-за нарушений правил остановки и стоянки.

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Теги:
Жалобы Нижегородский район Парковки
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