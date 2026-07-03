Нижегородская мэрия подбирает места для перехватывающих парковок Общество

Администрация Нижнего Новгорода подбирает земельные участки для размещения перехватывающих парковок. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Уже рассмотрено несколько муниципальных территорий, расположенных вблизи транспортно-пересадочных узлов. Предполагается, что выбранные площадки должны позволить организовать достаточное количество машиномест.

В департаменте уточнили, что после всесторонней оценки предложенных участков будет определена площадка для реализации пилотного проекта перехватывающего парковочного пространства.

Идея создания таких парковок обсуждается в городе не первый год. Ранее рассматривались варианты размещения стоянок возле станции метро «Парк культуры», железнодорожной станции «Варя», на площади Сенной и в Верхних Печерах.

В мэрии также напомнили, что автомобилисты уже сейчас могут использовать в качестве перехватывающих ряд действующих бесплатных парковок: у станции метро «Комсомольская», возле ТЦ «Лента» на Московском шоссе и на проспекте Ленина, у ТЦ «Метро» на улице Бетанкура, а также на автостанции «Щербинки» со стороны дороги к ТЦ «Мега».

Кроме того, городские власти рассматривают возможность организации дополнительных платных парковочных мест на улицах Нижнего Новгорода.

Ранее мы сообщали о том, что Минтранс предлагает изменить порядок внесения оплаты за парковки.