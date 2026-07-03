Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июля 2026 14:42
Нижегородская мэрия подбирает места для перехватывающих парковок
03 июля 2026 13:39
Эксклюзив
Названы районы Нижегородской области, где обитает больше всего рысей
03 июля 2026 13:23
Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 3 июля
03 июля 2026 13:06
Проезд у площади Театральной будут ограничивать из‑за «Горький fest»
03 июля 2026 12:33
Реконструкция второй очереди станции аэрации стартовала в Нижнем Новгороде
03 июля 2026 12:17
Нижегородский трамвай №27 вернется на маршрут до Московского вокзала 6 июля
03 июля 2026 11:46
Эксклюзив
Нижегородский минтранс расторгнет контракт с перевозчиком маршрута №118
03 июля 2026 11:15
Захар Прилепин рассматривает предложение о работе в Горном университете
03 июля 2026 10:59
Чат медико‑психологической помощи запустили в России для семей участников СВО
03 июля 2026 10:26
Закон о памяти жертв геноцида в годы ВОВ разработали в Нижегородской области
Общество

Нижегородская мэрия подбирает места для перехватывающих парковок

03 июля 2026 14:42 Общество
Нижегородская мэрия подбирает места для перехватывающих парковок

Администрация Нижнего Новгорода подбирает земельные участки для размещения перехватывающих парковок. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Уже рассмотрено несколько муниципальных территорий, расположенных вблизи транспортно-пересадочных узлов. Предполагается, что выбранные площадки должны позволить организовать достаточное количество машиномест.

В департаменте уточнили, что после всесторонней оценки предложенных участков будет определена площадка для реализации пилотного проекта перехватывающего парковочного пространства.

Идея создания таких парковок обсуждается в городе не первый год. Ранее рассматривались варианты размещения стоянок возле станции метро «Парк культуры», железнодорожной станции «Варя», на площади Сенной и в Верхних Печерах.

В мэрии также напомнили, что автомобилисты уже сейчас могут использовать в качестве перехватывающих ряд действующих бесплатных парковок: у станции метро «Комсомольская», возле ТЦ «Лента» на Московском шоссе и на проспекте Ленина, у ТЦ «Метро» на улице Бетанкура, а также на автостанции «Щербинки» со стороны дороги к ТЦ «Мега».

Кроме того, городские власти рассматривают возможность организации дополнительных платных парковочных мест на улицах Нижнего Новгорода.

Ранее мы сообщали о том, что Минтранс предлагает изменить порядок внесения оплаты за парковки.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Администрация Нижнего Новгорода Парковки
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2026 12:40
Нижегородская АТИ вдвое увеличила сборы штрафов за счет комплексов фотофиксации
17 июня 2026 12:29
Эксклюзив
Прокатных самокатов в Нижнем Новгороде стало почти втрое меньше
16 июня 2026 17:06
ИИ выявил более 1000 закрытых номеров на нижегородских платных парковках
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных