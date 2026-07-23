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Новые суда запустят между Нижним Новгородом и Бором в 2027 году

23 июля 2026 18:16 Общество
Новые суда запустят между Нижним Новгородом и Бором в 2027 году

Фото: Кира Мишина

Современные экоходы увеличенной вместимости планирует запустить «Водолет» на маршруте Нижний Новгород — Бор. По данным главы Борского округа Алексея Боровского, это произойдет в 2027 году.

Ранее компания-перевозчик увеличила количество рейсов на «Валдаях», курсирующих между областным центром и Бором.

Напомним, что с 16 июля «Водолет» возобновил речные перевозки на маршруте Нижний Новгород — Дзержинск.

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Теги:
Водный транспорт Судоходство Транспорт
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