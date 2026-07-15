Пристань с тремя сходнями планируют построить в Дзержинске Общество

Фото: Max-канал Михаила Клинкова

В Дзержинске намерены развивать регулярное речное сообщение и создать полноценную пристань с тремя сходнями. Об этом в своем Max-канале сообщил глава города Михаил Клинков.

По его словам, исторически Дзержинск был важным узлом речных пассажирских перевозок. Сейчас задача — не ограничиваться разовыми рейсами, а выстроить стабильное и прямое сообщение, которое станет основой для развития туризма.

Он отметил, что уже смонтирована новая плавучая платформа. Ее создание — результат сотрудничества городских властей и предпринимателя Андрея Шкилева, который занимается развитием акватории за Окской набережной.

Бизнес взял на себя изготовление платформы и трапа. Городские службы за три недели расчистили территорию, оборудовали спуск к месту посадки, установили ограждения и информационные баннеры. В ближайшее время завершат монтаж ограждения платформы и страховочной сетки под трапом.

«„Валдай“ совершил первый тестовый рейс и пришвартовался к нашей новой плавучей платформе», — отметил глава города.

Михаил Клинков добавил, что вскоре на сайте компании «Водолет» откроются продажи билетов из Дзержинска до Нижнего Новгорода, а по выходным — до Павлова.

В перспективе планируется создание полноценной пристани с тремя сходнями — как для «Валдаев», так и для многопалубных круизных теплоходов. Особое внимание уделят акватории в районе гостиницы «Ока», где ранее располагался речной вокзал. Этот участок возвращают под контроль администрации, чтобы использовать его исключительно для транспортной и туристической инфраструктуры.

Параллельно продолжится благоустройство: реконструкция ступеней, асфальтирование территории и обустройство парковки.

Ранее компания «Водолет» сообщала об отмене рейсов по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск — Нижний Новгород по техническим причинам. Сроки возобновления навигации и открытия продаж билетов пока не названы.