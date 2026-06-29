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Электросудно «Петергоф» впервые вышло на маршрут в Нижнем Новгороде

29 июня 2026 19:52 Общество
Электросудно «Петергоф» впервые вышло на маршрут в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба АО «ВодоходЪ.Пассажирский Порт»

Новое электросудно «Петергоф» проекта «Москва 2.0» вышло на регулярные прогулочные маршруты в Нижнем Новгороде 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Министр туризма и промыслов области Сергей Яковлев рассказал, что развитие новых туристических маршрутов является важной частью национального проекта «Туризм и гостеприимство». По его словам, запуск «Петергофа» — знаковое событие для региона, которое позволит большему числу жителей и гостей города увидеть исторический центр и волжские берега с воды.

Судно рассчитано на 140 пассажиров и развивает скорость до 15 км/ч. Такой формат, подчеркнул министр, оптимален для полуторачасовой прогулки в комфортном для путешественников темпе.

На борту также можно познакомиться с нижегородскими кулинарными традициями. Главной особенностью «Петергофа» стал полноценный ресторан с блюдами традиционной русской кухни.

Гендиректор АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» Юрий Куликов заявил, что развитие экологичного флота — одно из приоритетных направлений компании.

Нижний Новгород — город с богатой историей, высоким туристическим потенциалом и уникальным архитектурным наследием. Поэтому для нас особенно важно развивать здесь современный речной флот, который бережно относится к окружающей среде, — отметил Юрий Куликов.

В свою очередь, электрокатамаран «ЭкоходЪ» работает в Нижегордской области с 2023 года и обрел популярность как у жителей, так и туристов. Судно оснащено электрической силовой установкой, обеспечивающей плавный и практически бесшумный ход. На борту предусмотрены панорамные салоны, открытые палубы и ресторан. Суда серии названы в честь выдающихся исторических мест и объектов культурного наследия России.

Ранее мы сообщали о том, что судно для Северного морского пути за 7 млрд рублей строят в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Речные перевозки Судоходство Туризм
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