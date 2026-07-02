Нижегородцам показали, как продвигается строительство экопарка на Гребном канале Культура и отдых

Фото: Инспекция государственного стройнадзора НО / VK

В Нижнем Новгороде продолжается строительство многофункционального туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале». Кадрами со стройплощадки поделилась Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области.



Проект реализует ООО «ЭКОПАРК — НИЖНИЙ НОВГОРОД». Он предусматривает создание комплекса с открытыми и закрытыми плавательными и развлекательными бассейнами, которые уже установлены, а также СПА-зоной, помещениями для оздоровительного парения, рестораном и детской зоной.



В июне специалисты завершили проверку очередного этапа строительства.

Сейчас на объекте продолжаются монтаж витражей, устройство фасадов и кровли, кладка стен, прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, а также благоустройство территории.

Следующая проверка запланирована на январь 2027 года.



Напомним, первый этап строительства экопарка завершился в апреле 2026 года. Тогда был построен пятизвездочный отель на 265 номеров, который в мае уже принял первых гостей.



Отель стал первым гостиничным объектом в Нижегородской области, построенным с использованием механизма льготного кредитования по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», а также в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗКП).



Ранее также стало известно, что на территории экопарка полностью запретят продажу и употребление алкоголя.