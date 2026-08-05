Улица Малая Покровская останется частично перекрытой до середины августа Общество

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Ограничения для транспорта на участке улицы Малой Покровской в Нижнем Новгороде решили продлить. Теперь проезд в районе дома №10Б будет закрыт до 15 августа, сообщили в городской администрации.

Как и ранее, изменения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Напомним, что до этого движение на данном участке уже ограничивали на месяц.

Водителям советуют заранее продумывать маршрут, учитывать действующие ограничения и внимательно следить за дорожными знаками при движении в этом районе.

Ранее сообщалось, что схему движения в нижегородском ЖК «Кузнечиха город» не будут менять после страшного ДТП, в котором погиб 9-летний велосипедист. В мэрии заявили, что участок уже оборудован необходимыми средствами безопасности.