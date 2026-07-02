Улицу Малую Покровскую в Нижнем Новгороде частично перекрыли до августа Общество

Фото: ЦОДД НН

Движение транспорта ограничили на участке улицы Малой Покровской. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке около дома №10Б. Здесь пройдут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Ограничения продлятся с 00:00 1 июля до 23:59 31 июля.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, проявить предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее мы сообщали о том, что улицу в центре Нижнего Новгорода перекрыли на месяц.