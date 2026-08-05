Разговаривал по телефону: озвучены подробности гибели пастуха от удара молнии Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

Во время грозы 62-летний пастух из Уренского округа мог разговаривать по телефону через проводную гарнитуру — именно она якобы стала проводником электрического тока в момент удара молнии. Подробности трагедии, произошедшей 30 июля в деревне Содомово, коллеги погибшего рассказали в эфире программы «Кстати» (16+).

Мужчина находился в поле вместе со стадом, когда в него ударила молния. От разряда погиб не только он, но и его лошадь. Работники фермы заподозрили неладное, когда коровы вернулись без пастуха.

По словам заведующей фермой Зинаиды Малютиной, всё произошло на открытом участке поля. Дождевик на мужчине оказался разорван в клочья, полностью обгорело ухо, были повреждены рука, тело. Рядом лежали наушники, а ноги оставались в стременах — это указывает на то, что в момент удара он находился в седле.

Коллеги предполагают, что в это время ему могли звонить. Пастух постоянно пользовался проводной гарнитурой и почти всегда был на связи с дочерью.

Девушке в начале июля исполнилось 17 лет. После смерти матери в 13 лет она жила с отцом и сейчас, по словам сотрудников фермы, тяжело переживает случившееся.

«Мы так предполагаем, что это звонила дочка. Пока ничего не спрашивали, она в таком стрессе. Они всегда были на связи», — сказала Зинаида Малютина.

Очевидцы отмечают, что гроза не казалась особенно сильной, однако последний раскат грома и вспышка молнии были очень мощными и произошли одновременно.

По словам Зинаиды Малютиной, погибший пастух был ответственным и трудолюбивым человеком, который искренне любил свою работу.

«Он никогда не оставлял стадо без присмотра, каждую коровку, а их 160 голов, знал по кличке, чья она. Чистой души был человек, большой трудяга», — сказала она.

В программе напомнили, что во время грозы всадник в открытом поле становится самой высокой точкой на местности, а молния, как правило, бьёт в возвышающийся объект, выбирая кратчайший путь к земле.

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