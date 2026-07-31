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Мужчина потерял сознание и погиб в ДТП в Павлове

31 июля 2026 16:29 Происшествия
Мужчина потерял сознание и погиб в ДТП в Павлове

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Мужчина скончался за рулем грузовика в Павлове, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла 31 июля возле дома №39 на улице Советской. По предварительным данным, за рулем грузового транспорта был 61-летний мужчина. В какой-то момент транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево.

В ГАИ предположили, что водителю внезапно стало плохо. Возможно, он потерял сознание. Смерть наступила в результате наезда на препятствие.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели дорожного рабочего на Борском мосту.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП Смерть
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