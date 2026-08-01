«Нижегородское метро» обзаведется новым автомобилем Volga за 9 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МП «Нижегородское метро» планирует приобрести в лизинг новый кроссовер Volga K50. Начальная стоимость договора составляет 9,28 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

Поставщика определят по итогам аукциона, который запланирован на 20 августа. После заключения договора победитель должен будет поставить автомобиль в электродепо «Пролетарское» в Нижнем Новгороде в течение 20 рабочих дней.

Согласно условиям закупки, машина должна быть новой. Автомобиль требуется в темном цвете с бензиновым двигателем мощностью от 238 до 299 лошадиных сил.

Срок лизинга составит пять лет. Финансирование закупки будет осуществляться за счет собственных средств предприятия.

Ранее сообщалось, что для нижегородских чиновников закупят три автомобиля Volga. На это из бюджета готовы направить 13 млн рублей.

Автомобили Volga производят в Нижнем Новгороде. Продажи автомобилей стартовали летом 2026 года. У НИА «Нижний Новгород» выходил подробный обзор новинок.

Напомним, что рервым обладателем флагманского кроссовера K50 стал глава региона Глеб Никитин, который назвал его «просторным, комфортным и динамичным».