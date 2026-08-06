Задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины в кафе Городца Происшествия

Фото: МВД по Нижегородской области

В Городце полицейские установили подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В дежурную часть поступило сообщение о госпитализации 48-летнего мужчины. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы и кровоподтеки.

Правоохранители выяснили, что в ночь с 31 июля на 1 августа мужчина в одном из кафе Городца распивал алкоголь в компании знакомых. Между ним и другим 33-летним посетителем произошел конфликт, который перерос в драку.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что двух подростков осудили за зверское избиение пенсионерки в Городецком округе.