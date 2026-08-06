Эксклюзив
Озвучены сроки запуска канатки в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 августа 2026 11:19
Задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины в кафе Городца
06 августа 2026 11:04
Ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА в Нижегородской области
06 августа 2026 10:10
50-летняя женщина пострадала на пожаре в многоквартирном доме на Автозаводе
06 августа 2026 09:09
Нижегородцу выплатят компенсацию за отказ пустить его в кафе с собакой‑поводырем
06 августа 2026 08:58
Новая атака БПЛА отражена в Нижегородской области
06 августа 2026 08:00
Борчанина отправили в колонию на 7 лет за попытку зарезать коллегу
05 августа 2026 17:46
Обвинение запросило 18 лет колонии для нижегородского олигарха Дмитрия Аржанова
05 августа 2026 17:04
Суд утвердил конфискацию 328 млн рублей у семьи экс-заммэра Штокмана
05 августа 2026 15:56
15-летний подросток утонул в Кулебаках
05 августа 2026 15:29
Жители Ворсмы жалуются на здоровье после обработки поля Павловской птицефабрики
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины в кафе Городца

06 августа 2026 11:19 Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины в кафе Городца

Фото: МВД по Нижегородской области

В Городце полицейские установили подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В дежурную часть поступило сообщение о госпитализации 48-летнего мужчины. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы и кровоподтеки.

Правоохранители выяснили, что в ночь с 31 июля на 1 августа мужчина в одном из кафе Городца распивал алкоголь в компании знакомых. Между ним и другим 33-летним посетителем произошел конфликт, который перерос в драку.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что двух подростков осудили за зверское избиение пенсионерки в Городецком округе.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Избиение Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
04 августа 2026 15:15
Полиция ищет подростков-зацеперов, катавшихся на нижегородской электричке
31 июля 2026 15:57
Полиция нашла угнанный под Бором автомобиль с помощью БПЛА — видео
30 июля 2026 17:06
Девять нелегальных криптоферм ликвидировали в Нижнем Новгороде
28 июля 2026 11:40
Серийного поджигателя поймали в Володарском округе
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных