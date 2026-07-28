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Происшествия

Серийного поджигателя поймали в Володарском округе

28 июля 2026 11:40 Происшествия
Серийного поджигателя поймали в Володарском округе

Фото: МВД по Нижегородской области

Серийного поджигателя поймали в Володарском округе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Весной 2026 года в ОМВД «Володарский» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в поселке Ильиногорск. При проведении розыскных мероприятий был задержан ранее не судимый 42-летний мужчина. На допросе он подтвердил, что совершил поджог под действием алкоголя.

Также установлена причастность мужчины к еще двум поджогам в поселке Ильино в 2023 и 2024 годах. Расследование возбужденных по этим фактам уголовных дел возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в поджоге дома в Канавине, где погибла 73-летняя женщина. Еще двоих госпитализировали. Мужчина, получивший ожоги 90% тела, скончался в больнице.

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Теги:
МВД Поджог Уголовное дело
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