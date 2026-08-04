Полиция ищет подростков-зацеперов, катавшихся на нижегородской электричке Происшествия

Фото: МАХ-канал "Кстати..."

Транспортная полиция начала проверку инцидента с зацеперами на железной дороге в Нижегородской области.

Поводом стало видео, появившееся в интернете. На кадрах видно, как двое молодых людей цепляются за кабину пригородной электрички на станции Киселиха в Нижегородской области. Поезд некоторое время стоит, а после начинает движение вместе с подростками.

Сейчас сотрудники транспортной полиции выясняют детали случившегося и устанавливают участников.

Такие случаи в регионе происходят не впервые. В начале июня росгвардейцы задержали шестерых подростков, которые катались на трамваях снаружи. С ними провели профилактическую беседу, а их родителей оштрафовали.