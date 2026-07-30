Девять нелегальных криптоферм ликвидировали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Транспортная полиция при содействии УФСБ ликвидировала в Нижнем Новгороде девять нелегальных криптоферм. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

С декабря 2024 по июль 2026 года 37-летний индивидуальный предприниматель занимался майнингом криптовалюты в гараже, расположенном на территории транспортной организации. Для работы оборудования он самовольно подключился к электросетям транспортной организации на ж/д станции Починки.

Установлено, что подозреваемый также внес изменения в прибор учета электроэнергии, искусственно занизив его показания. Это позволило ему безучетно потреблять электроэнергию, необходимую для бесперебойной работы майнинговой фермы.

В результате противоправных действий собственнику причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер. Предварительно, общий ущерб превышает 20 млн рублей.

Следственная часть следственного управления УТ МВД России по ПФО завела на предпринимателя уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

Позже выяснилось, что подозреваемый организовал еще восемь незаконных майнинговых ферм в различных бытовых помещениях Нижнего Новгорода. По данным полиции, оборудование размещалось в том числе в автомойках, подвалах жилых домов и закопанном на частном участке контейнере. Изъято более 120 единиц оборудования для добычи криптовалюты, четыре мобильных телефона, ноутбук и банковские карты.

В настоящее время проводятся экспертизы и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что нижегородского майнера будут судить за кражу электричества на 5 млн рублей.