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Политика

Зампредседателя ЗС НО Александр Табачников переходит работать в "Росатом"

27 апреля 2017 15:00  [279] Политика
Александр Табачников

Александр Табачников

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников ("Единая Россия") переходит работать в "Росатом". Об этом стало известно на заседании регионального парламента 27 апреля 2017 года.

Одним из вопросов повестки дня заседания стало постановление о прекращении Табачниковым исполнения полномочий на профессиональной постоянной основе. ЗС НО согласовало его переход к работе на освобожденной основе.

Как сообщил Александр Табачников, ему поступило предложение о работе от госкорпорации "Росатом". "Предложили курировать один проект. Их устроила моя компетенция в инженерной, строительной сфере", - сказал Табачников. При этом депутат решил остаться на должности заместителя председателя Заксобрания на освобожденной основе, отметив, что эта работа ему по-прежнему интересна, и подчеркнул, что будет появляться в региональном парламенте не менее трех раз в неделю.

Чем именно Табачников будет заниматься в "Росатоме", он не уточнил.

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