Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Бизнес
28 апреля 2017 13:25  [53] Промсвязьбанк создал новые условия обслуживания зарплатных клиентов
28 апреля 2017 10:57  [149] Нижегородский портал победил во всероссийском конкурсе школьных интернет-СМИ
27 апреля 2017 16:31  [168] Сбербанк рассчитывает на участие более 100 тысяч предпринимателей в бесплатной программе "Бизнес класс"
27 апреля 2017 16:01  [130] Продажа квартир квартала "Спортивный" стартовала в нижегородском ЖК "Окский берег"
27 апреля 2017 14:59  [114] Сбербанк собирает заявки на второй выпуск структурных облигаций
27 апреля 2017 13:03  [115] ЗС НО одобрило корректировку параметров инвестсоглашения облправительства и "Эфтек НН"
27 апреля 2017 11:48  [118] Ипотечный портфель Сбербанка за год вырос на 10% и составил на 1 апреля 2017 года 2,5 трлн рублей
27 апреля 2017 11:17  [190] "Птицефабрика Павловская" получила первый льготный кредит Сбербанка по новому механизму минсельхоза РФ
27 апреля 2017 10:38  [445] Конкурсный управляющий оценил имущество признанного банкротом нижегородского депутата Валерия Гельжиниса в 0,7 млн рублей
26 апреля 2017 15:30  [144] Нижегородское УФАС признало рекламу ипотеки от "Райффайзенбанка" противоречащей закону
Бизнес

Промсвязьбанк создал новые условия обслуживания зарплатных клиентов

28 апреля 2017 13:25  [53] Бизнес

ПАО "Промсвязьбанк" создало новые условия обслуживания зарплатных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка 28 апреля 2017 года.

"Теперь условия обслуживания зарплатных клиентов клиенты улучшены. Предложение относится к клиентам, сменившим место работы, а также к компаниям, решившим выйти из зарплатного проекта ПСБ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие клиенты Промсвязьбанка смогут сохранить бесплатное обслуживание по всем категориям карт, в том числе премиальной, а также получить автоматический переход на тариф "Базовый" без потери льгот.

Для клиентов, которые пользовались привилегиями зарплатных карт, также сохраняются льготные условия обслуживания.

"В ближайших планах банка - расширить продуктовые предложения по зарплатным картам, а также улучшить условия по тарифу "Базовый" в мобильном и интернет-банке", - отметили в пресс-службе.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Банки
Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph