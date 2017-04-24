Промсвязьбанк создал новые условия обслуживания зарплатных клиентов

ПАО "Промсвязьбанк" создало новые условия обслуживания зарплатных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка 28 апреля 2017 года.
"Теперь условия обслуживания зарплатных клиентов клиенты улучшены. Предложение относится к клиентам, сменившим место работы, а также к компаниям, решившим выйти из зарплатного проекта ПСБ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие клиенты Промсвязьбанка смогут сохранить бесплатное обслуживание по всем категориям карт, в том числе премиальной, а также получить автоматический переход на тариф "Базовый" без потери льгот.
Для клиентов, которые пользовались привилегиями зарплатных карт, также сохраняются льготные условия обслуживания.
"В ближайших планах банка - расширить продуктовые предложения по зарплатным картам, а также улучшить условия по тарифу "Базовый" в мобильном и интернет-банке", - отметили в пресс-службе.
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