"Нарушений, происшествий на выборах в Нижегородской области не зафиксировано", - Алексей Антонов

Алексей Антонов
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"Нарушений, происшествий на выборах в Нижегородской области не зафиксировано", - заявил руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексей Антонов, комментируя ход проведения муниципальных выборов в городах региона.
Партия сообщает, что на 10:00 по информации с мест явка составила по предварительным данным в среднем около 6,5%.
"Мы расцениваем старт голосования как очень неплохой по явке. Партия направила наблюдателей на каждый из 214 участков и по информации от них, голосование идет довольно активно. Каких-то нарушений, происшествий не зафиксировано", - отметил Алексей Антонов.
Он также выразил надежду, что большинство из 250 тысяч жителей области, которые сегодня имеют возможность принять участие в голосовании, "исполнят свой гражданский долг".
"Это важно, поскольку на муниципальном уровне решаются сейчас значимые вопросы, имеющие прямое отношение к развитию территорий. Подтверждение тому - реализация проектов "Единой России", которые воплощаются на местах при непосредственном участии муниципалитетов, одобрении и активной позиции представительных органов", - добавил Антонов.
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