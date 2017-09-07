"Нарушений, происшествий на выборах в Нижегородской области не зафиксировано", - Алексей Антонов Политика

Алексей Антонов Фото: НРО "Единая Россия"

"Нарушений, происшествий на выборах в Нижегородской области не зафиксировано", - заявил руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексей Антонов, комментируя ход проведения муниципальных выборов в городах региона.

Партия сообщает, что на 10:00 по информации с мест явка составила по предварительным данным в среднем около 6,5%.

"Мы расцениваем старт голосования как очень неплохой по явке. Партия направила наблюдателей на каждый из 214 участков и по информации от них, голосование идет довольно активно. Каких-то нарушений, происшествий не зафиксировано", - отметил Алексей Антонов.

Он также выразил надежду, что большинство из 250 тысяч жителей области, которые сегодня имеют возможность принять участие в голосовании, "исполнят свой гражданский долг".

"Это важно, поскольку на муниципальном уровне решаются сейчас значимые вопросы, имеющие прямое отношение к развитию территорий. Подтверждение тому - реализация проектов "Единой России", которые воплощаются на местах при непосредственном участии муниципалитетов, одобрении и активной позиции представительных органов", - добавил Антонов.