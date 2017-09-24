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Политика

"Работы у нового губернатора Нижегородской области будет непочатый край", - Владислав Егоров

26 сентября 2017 14:59  [120] Политика
Владислав Егоров

Владислав Егоров

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Работы у нового губернатора Нижегородской области будет непочатый край", - заявил НИА "Нижний Новгород" заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, первый секретарь комитета Нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, комментируя смену руководства региона, 26 сентября 2017 года.

"Я всегда считал, что давать оценки конкретным руководителям, личностям – это неблагодарное занятие. Нужно оценивать работу любого чиновника в контексте ситуации, в которой он находился. Понятно, что 90-е годы, 2000-е годы и нынешние годы – это очень разные временные срезы. В любом случае, сегодня уже нужно думать о будущем. Нужно думать о том, какие шаги предпринять следует новому руководству области", - отметил Владислав Егоров.

"Я уверен, что приоритеты в экономической и социальной политике должны выстраиваться таким образом, чтобы государство, правительство области выполняло, прежде всего, все свои социальные обязательства, выполняло законы, которые уже существуют и приняты давно на территории области, в части поддержки многодетных семей, пенсионеров, молодежи. Кроме того, Нижегородская область – наукоемкий и промышленный регион, и нужно делать все для того, чтобы промышленность получила возможность для развития. Ну, и нужно спасать сельское хозяйство", - подчеркнул вице-спикер ЗС НО.

"Я бы сказал, что работы у нового губернатора Нижегородской области будет непочатый край. Ситуация в регионе очень непростая, и об этом мы говорим постоянно. Сегодня стоит задача – принять антикризисный план развития, который бы позволил области занять достойное ее место среди других регионов страны", - заключил Владислав Егоров.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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