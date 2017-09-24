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Политика

"Новое поколение вырастает и требует других решений", - Галина Клочкова

26 сентября 2017 16:28  [70] Политика
Галина Клочкова

Галина Клочкова

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Новое поколение вырастает и требует других решений", - заявила НИА "Нижний Новгород" депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция "Справедливая Россия"), директор школы им. М.В. Ломоносова Галина Клочкова, комментируя смену руководства региона, 26 сентября 2017 года.

"У каждого поколения свои герои. В тот момент, когда мы в качестве нового приветствовали сейчас уже ушедшего в отставку губернатора Валерия Павлиновича Шанцева, мы понимали, что скорость, темпы изменений, которые нам были нужны, мы не можем сами себе задавать. В этом смысле этот московский образ жизни и образ мысли, безусловно, формировал определенные и способы принятия решений, и способы действия. Это нельзя отрицать. Но дальше наступает период, когда новое поколение вырастает и требует других решений. Во всех отраслях. В первую очередь, в образовании. Новому губернатору виднее, как, например, нам реализовывать программу капитального ремонта и строительства новых школ. Нужна другая энергия, другое видение. И оно не зависит от количества денег. Оно, скорее, будет зависеть от способности объединять усилия разных людей и двигаться вперед, понимая, какого результата мы хотим добиться", - подчеркнула Галина Клочкова.

"Я уже не говорю о том, что человек, знающий не понаслышке проблемы промышленности, безусловно, поможет нашему городу заявить о себе как о крупном и очень перспективном городе-промышленнике. Нужно обратить внимание и на потенциал Нижнего Новгорода как города, логистика которого недооценена, на мой взгляд. Думаю, что у врио губернатора есть для этого все способности. Я мечтаю о том, чтобы наш аэропорт стал не просто запасным для московского, как и наш вокзал, а логистически более выгодным для множества направлений. Вообще, что касается транспортной инфраструктуры нашего региона, здесь еще много работы, здесь тоже нужны новые взгляды, новые подходы", - отметила представитель "Справедливой России".

Галина Клочкова также добавила, что, поскольку Нижний Новгород – город студенческий, необходимо обратить внимание и на работу с молодыми перспективными учеными, чтобы они не уезжали и оставались работать на нижегородской земле. "И надеюсь, что он (врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин – прим. НИА "Нижний Новгород") любит искусство и у нас наконец-то будет новый концертный зал в филармонии", - заключила депутат.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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