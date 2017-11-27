"ЖК "Квартал Европейский" заинтересовался и нижегородский инвестор", – Ирина Фартунина Общество

Ирина Фартунина Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ЖК "Квартал Европейский" заинтересовался и нижегородский инвестор", – об этом представитель инициативной группы дольщиков ЖК (застройщик "Квартстрой") домов №6-7 и №6-8 Ирина Фартунина сообщила НИА "Нижний Новгород" 29 ноября 2017 года.



По ее словам, у дольщиков двух недостроенных домов по ул. Тимирязева появилась надежда, что достройка объектов не будет отложена на неопределенный срок.



"Прежде всего, мы возлагаем большие надежды на встречу нового потенциального инвестора "Орелстрой" с министерством строительства региона, которая состоится 30 ноября в Нижнем Новгороде. Мы уже навели справки об этой компании, а также связались с дольщиками данного застройщика и слышим только положительные отзывы. Компания давно работает на рынке, у нее солидный уставной капитал и в своем регионе она имеет хорошую репутацию", - отметила собеседница агентства.



"Мы очень надеемся, что для нас это станет возможностью получить свои квартиры быстрее, чем мы рассчитываем, а новый инвестор сможет договориться о выгодных условиях для себя. Также в министерстве строительства нам анонсировали, что интерес именно к нашей стройке проявил нижегородский инвестор, хотя до сегодняшнего дня ни одного конкретного решения по нашей проблеме мы от власти не слышали. Но пока сведения об этом инвесторе не разглашаются. Решение по нашим домам сдвинулось с места буквально несколько дней назад. До этого нас водили из кабинета в кабинет и никакой конкретики не было. Очень рассчитываем, что исход для нас будет благополучным", – подвела итог Фартунина.



Напомним, 28 ноября стало известно, что ПАО "Орелстрой" выступило с инициативой достроить объекты "Квартстроя" (к ним также относится "Новинки Smart City") и будет вести переговоры об этом с облправительством, 29 ноября АИЖК сообщило о передаче Нижегородской области части запрошенных у федерации земель (в Новинках) в конце ноября – начале декабря 2017 года.