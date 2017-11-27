"Будьте уверены, что предпринимаются все возможные меры для устранения задержки по зарплате строителям метро", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Будьте уверены, что предпринимаются все возможные меры для устранения задержки по зарплате строителям метро", - заявил НИА "Нижний Новгород" врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя возбуждение уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам со стороны ООО "НН "СУ-620".

Он отметил, что облправительство в курсе происходящего на строительной площадке и регулярно мониторит ситуацию

"Ранее созданный оперативный штаб работает. Кроме того, я лично регулярно читаю новости в СМИ, поэтому, конечно, я знаю о том, на что жалуются строители метрополитена. Будьте уверены, что предпринимаются все возможные меры для устранения задержки по заработной плате. Мы постоянно контролируем происходящее", - подчеркнул Никитин.

Ранее сообщалось, что в ноябре был создан штаб по продлению линии метро до станции "Стрелка" под председательством врио губернатора Глеба Никитина. Первое заседание штаба прошло 24 ноября, но, как сообщали в облправительстве, на нем рассматривались только организационные вопросы.