"Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год необходимо отправить на доработку", - Евгений Лазарев Экономика

Евгений Лазарев Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год необходимо отправить на доработку", - заявил депутат Гордумы Евгений Лазарев на совместном заседании комиссий Думы 11 декабря 2017 года.

Он подчеркнул, что, прочитав проект бюджета, пояснительную записку к нему и тексты муниципальных программ, "так и не понял, какие средства будут направлены на Советский район (округ, от которого Лазарев избрался депутатом в 2015 году, расположен в этом районе, – прим. НИА "Нижний Новгород")".

"Мы как депутаты должны заботиться о своем округе, видеть свои дворы, улицы, как минимум свой район в бюджете. Если вы прочитаете все документы, которые нам представили, словосочетания "Советский район, Московский, Автозаводский" и другие – не увидите. Каким образом нас составлять свое представление о том, какие деньги идут на наши районы?", - обратился Лазарев к департаменту финансов.

Директор департамента Юрий Мочалкин ответил, что бюджет города не составляется по территориальному принципу. "Он составляется по бюджетной классификации и функционалу", - добавил Мочалкин.

Лазарев также в очередной раз поинтересовался, будет ли дочь экс-главы администрации города Сергея Белова обучаться в ННГУ за бюджетный счет. Директор департамента финансов ответил, что не будет.

Напомним, основные характеристики бюджета, заложенные в первоначальном плане, выглядят следующим образом: доходы запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.