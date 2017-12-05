Участники слушаний по бюджету Нижнего Новгорода выразили недовольство качеством дорог к Новопокровскому и по ул.Шорина Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Участники публичных слушаний по бюджету Нижнего Новгорода на 2018 год выразили недовольство качеством дорог к д. Новопокровское и по ул.Шорина. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на слушаниях 6 декабря 2018 года.

Выступивший с докладом о бюджете города на 2018 год директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин обозначил основные характеристики бюджета, заложенные в первоначальном плане: доходы запланированы в размере 28,8 млрд рублей (на 2,6 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы - 29,2 млрд рублей (рост составил 2,1 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.

По его словам, на начало 2018 года объем муниципального долга города прогнозируется в объеме 10,7 млрд рублей, на конец следующего года – 11,1 млрд рублей. На январь 2020 и 2021 годов долг ожидается в размере 11,47 и 11,44 млрд рублей соответственно.

"Представленный проект бюджета формировался в сложных политических условиях и при максимальных финансовых ограничений", - подчеркнул Мочалкин.

Присутствующий на слушаниях житель города Владислав Чудецкий поинтересовался у департамента финансов, считают ли чиновники "разработанный бюджет бюджетом развития или стагнации".

"Ни то, ни другое. Есть средства, заложенные на строительство – порядка 1,5 млрд рублей. Остальные средства пойдут на обеспечение текущей деятельности", - отметил Юрий Мочалкин.

Владислав Чудецкий на это заявил, что в бюджете Нижнего Новгорода "нет никаких прорывных направлений". "Бюджет Казани – 21 млрд рублей, Нижнего – 28 млрд рублей. А живем мы хуже", - подчеркнул он.

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко отметила, что у данных городов разные принципы формирования бюджета. "На развитие Казани очень большую долю средств выделяет субъект федерации", - подчеркнула она.

Жители д. Новопокровское, в свою очередь, спросили, планируется ли строить дорогу к их деревне или принимать имеющуюся в муниципальную собственность. "Это вопрос безопасности детей. Около тысячи школьников ездят по ней каждый день", - отметили жители. Замглавы горадминистрации Анатолий Молев конкретного ответа не дал, отметив, что в проекте бюджета на сайте города вся информация есть.

Студент ВШЭ Александр Денисов выразил мнение, что слишком много средств направляется на муниципальные печатные издании при уменьшении спроса на них. Юрий Мочалкин отметил, что объем средств на 2018 год такой же, как и на 2017-й – около 13 млн рублей.

В ходе слушаний жители также обратили внимание руководства города на то, что "дорога по ул.Шорина совершенно разбитая". Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко пообещала проинспектировать эту дорогу во II декаде декабря 2017 года.

Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев поинтересовался, заложены ли в бюджете средства на обучение дочери экс-главы нижегородской администрации Сергея Белова. Директор департамента образования Ирина Тарасова отметила, что программа обучения студентов за счет средств бюджета закрыта в июле 2017 года. "На уже обучающихся детей средства заложены", - добавила Тарасова.

В публичных слушания приняли участие 140 человек. Гордуме рекомендовано рассмотреть проект бюджета на заседании 13 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация заложила в бюджет-2018 меньший объем средств по ряду налоговых и неналоговых доходов.