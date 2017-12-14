"Переход на цифровые технологии в государственном управлении – необратимый процесс", - Виктор Афонин Общество

Виктор Афонин Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Переход на цифровые технологии в государственном управлении – необратимый процесс", - заявил директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности нижегородской администрации Виктор Афонин по итогам встречи с ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым на социально-образовательном проекте "АкадемиУм" в Нижнем Новгороде 14 декабря 2017 года.

Ярослав Кузьминов в рамках проекта прочитал лекцию о цифровом будущем в образовании и экономике. По мнению ректора НИУ ВШЭ, в ближайшем будущем, при сохранении нынешних тенденций, нас ждет цифровая трансформация не только экономики и производства, но и сферы образования и государственного управления. По его словам, развитие цифровых технологий позволит сократить отставание России от развитых стран, при этом изменится структура рынка труда, производства и потребления. При этом станут невостребованными такие профессии, как юрист, секретарь, бухгалтер.

По мнению Виктора Афонина, "переход на цифровые технологии в государственном управлении – необратимый процесс". "Чем быстрее мы совершим этот переход, тем больше будет задел на будущее", - сказал он.

Директор департамента также отметил, что внедрение цифровых технологий позволит значительно сократить дистанцию между гражданами и государственными институтами, ускорить рассмотрение обращений и позволит оперативно решать проблемы жителей.

Виктор Афонин напомнил, что в данный момент возглавляемый им департамент ведет работу по внедрению системы электронного документооборота в администрации Нижнего Новгорода. На данный момент согласовано техническое задание, до конца года будут определены условия по внедрению и заложены средства в бюджет будущего года.