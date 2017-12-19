"Мне очень понравился вдумчивый подход Елизаветы Солонченко ко всему, что делается в городе", - Евгений Чупрунов Общество

Евгений Чупрунов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мне очень понравился вдумчивый подход Елизаветы Солонченко ко всему, что делается в городе", - сказал ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов 19 декабря 2017 года.

"Университет решает задачи науки, образования и инноваций, поэтому деятельность главы города мы оцениваем по тому, как он относится к этим вопросам, и насколько мы вместе работаем в этих направлениях. Я считаю, что тот период, когда Елизавета Солонченко возглавляла город, был одним из самых ярких периодов в жизни Нижнего Новгорода. Это был очень хороший период, когда наши возможности как университета использовались почти полностью, и именно так мы должны взаимодействовать с городской властью. Особое спасибо я хочу ей сказать за поддержку нашей Университетской школы, благодаря личному участию главы города мы многое смогли сделать в реализации этого проекта", - отметил он.

"Кроме того, Елизавета Игоревна поддержала и лично приняла участие в работе большого инновационного форума, который мы провели в Университете. Также за последние полгода мы выстроили конструктивное взаимодействие с городскими властями по поводу создания цифровой среды в городе, по ее инициативе Университет Лобачевского активно привлекался к работе над совместными проектами со странами СНГ, а также к научной экспертной оценке муниципальных программ и нормативных актов. В целом, мне очень понравился ее серьезный, вдумчивый, аналитический подход ко всему, что делается в городе", - добавил Чупрунов.

"Период ее пребывания в должности главы города был очень коротким, всего не успеть, но очень надеюсь, что, несмотря на такие перемены, Елизавета Игоревна продолжит работу на благо Нижнего Новгорода", - подытожил ректор ННГУ.

Напомним, что 20 декабря Гордума рассмотрит вопрос о досрочной отставке Елизаветы Солонченко с поста главы города. Она уходит для того, чтобы город перешел на одноглавую систему.