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Политика

"Информация о назначении на мое место Шаронова и роспуске ЗС НО обсуждается только в прессе и нигде больше", - Евгений Лебедев

20 декабря 2017 14:14  [79] Политика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Информация о назначении на мое место Шаронова и роспуске ЗС НО обсуждается только в прессе и нигде больше", - заявил журналистам председатель Заксобрания Нижегородской области на пресс-конференции 20 декабря 2017 года.

Представители СМИ попросили прокомментировать Лебедева слухи о возможном уходе его с должности в январе и назначении на этот пост Александр Шаронова, а также о возможности роспуска Заксобрания.

"Так как я занимаю выборную должность, свой пост могу покинуть в любой момент - даже в декабре. Но информация о назначении на мое место Шаронова и возможном роспуске обсуждается только в прессе и нигде больше. У Александра Георгиевича самый большой комитет, он прекрасно справляется. Но желающих стать председателем не так много. Эта работа тебя полностью поглощает. К тому же, многие депутаты занимаются бизнесом. Шаронов в хорошем смысле честолюбивый человек и с претензиями к жизни. Но не думаю, что он стремится занять пост. Думаю, и избрание и.п. секретаря НРО "Единой России" стало для него неожиданностью", - подчеркнул спикер Заксобрания.

"Роспуск тоже не обсуждается. Мы давно уже работаем системно, нет срывов кворумов. Поэтому распускать нужно было раньше (смеется)", - добавил он.

Напомним, что врио губернатора не имеет право инициировать роспуск Заксобрания - это может сделать только избранный губернатор. Выборы главы Нижегородской области должны пройти в сентябре 2017 года.

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