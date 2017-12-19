"Все решения, которые принимали, мы старались принимать с учетом мнения жителей", - Елизавета Солонченко Общество

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Все решения, которые принимали, мы старались принимать с учетом мнения жителей", - сказала Елизавета Солонченко, комментируя свою отставку с поста главы Нижнего Новгорода 20 декабря 2017 года.

"Например, публичные слушания на Красной Этне, после которых мы с городской администрацией не стали принимать решение, вопреки мнению жителей. Были и другие резонансные темы, по которым мы вместе с администрацией заняли позицию жителей. Потому что доверие жителей – это основная ценность нашей работы. Все что мы с вами вместе делали, начиная от создания Общественной палаты и "Открытого бюджета" до разработок портала "Наш город" и программы "Активный гражданин" - все это направлено на то, чтобы наша работа была максимально синхронизирована с мнением жителей", - сказала Солонченко.

"Есть общее мнение всех ветвей власти о том, что одноглавая модель в Нижнем Новгороде оптимальна. Кроме этого, одноглавая модель - федеральный тренд. Во многих городах уже пошли по этому пути, и Законодательное собрание Нижегородской области приняло соответствующий закон. Но вступит он в силу либо через 2,5 года после прекращения наших полномочий – это нескоро, либо в случае моей досрочной отставки, немедленно. Поэтому я сейчас ставлю вопрос о моей досрочной отставке, чтобы город смог перейти на одноглавую модель управления", - пояснила она.

Напомним, Гордума Нижнего Новгорода согласовала досрочную отставку Солонченко с поста главы города.