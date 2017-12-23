"Любой бюджет – это всегда компромисс между желаниями и возможностями", - Александр Табачников Экономика

Александр Табачников Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Любой бюджет – это всегда компромисс между желаниями и возможностями", - заявил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников (фракция "Единая Россия"), комментируя принятие региональным парламентом закона об областном бюджете на 2018 год, 21 декабря 2017 года.

"Традиционно бюджет имеет социальную направленность. При этом, учитывая ряд внешних обстоятельств, он непросто принимался, в достаточно сжатые сроки. Мы возвращались повторно к первому чтению. Можно сказать, что любой бюджет – это всегда компромисс между желаниями и возможностями. Бюджет семьи или бюджет региона – примерно одно и то же. Найдено достаточно большое количество компромиссов в поправках, которые вносили депутаты и фракции. Есть ряд акцентов, которые были расставлены депутатским корпусом. Правительство сказало, что эти вопросы будут учтены. В частности, один из актуальнейших вопросов – это поддержка сельского хозяйства. Сегодня мы говорим о том, что на 2018 год сельскому хозяйству нужна сумма порядка полутора миллиардов рублей. В бюджете учтено 400 млн рублей. Мы вывели поддержку на уровень 2017 года. При этом глубокий анализ, который провели депутаты, говорит о том, что средств надо больше", - отметил Табачников.

"Есть вопросы, связанные с движением в очереди по предоставлению жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. Мы также оставили финансирование на уровне прошлого года. При этом задача, которую мы ставим, - это не просто чтобы в бюджете была такая строчка, а чтобы эта проблема в понятном периоде была решена полностью, а дальше чтоб мы занимались текущим предоставлением средств. Накопленный объем недофинансирования по этой программе системно решается", - подчеркнул вице-спикер ЗС НО.

"Обсуждались и другие задачи, в том числе вопросы экономии. Сложная, скрупулезная, очень эмоциональная работа сегодня завершена, бюджет принят в двух чтениях", - заключил Александр Табачников.