Кандидат от КПРФ Павел Грудинин выдвинулся на выборы президента РФ Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин выдвинулся на выборы президента РФ. Об этом сообщается в документах на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно информации, 29 декабря 2017 года документы на участие в выборах подали депутат городского поселения Видное Ленинского района Московской области, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин (КПРФ) и депутат Костромской областной Думы, директор ООО "Предприятие "ФЭСТ" Владимир Михайлов.

Всего на 29 декабря в ЦИК подал заявки 21 человек. Наталья Лисицина (партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"), которой ранее было отказано в регистрации, подала документы вторично. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в ЦИК России, ранее уведомление ею было подано с нарушением сроков, однако законодательство в данном случае позволяет провести процедуру второй раз.

По данным на 29 декабря отказано в регистрации самовыдвиженцам Олегу Лурье, Алексею Навальному, Сергею Полонскому, а также Елене Семериковой (партия "Женский Диалог").

Таким образом, в настоящее время остается 17 выдвинутых кандидатов: действующий президент России Владимир Путин, журналист Екатерина Гордон (политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров"), Сираждин Рамазанов (всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России"), Наталья Лисицына, первый вице-президент ООО "Фирма "Мортадель" Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин (общественная организация – политическая партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Антон Баков ("Монархическая партия"), Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль природных ресурсов – Народу"), Роман Худяков (ВПП "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/"), самовыдвиженец Александр Чухлебов, Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Михайлов (самовыдвиженец).

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.