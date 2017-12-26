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Политика

Владимир Путин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента РФ

27 декабря 2017 14:25  [120] Политика
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Действующий президент России Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства 27 декабря 2017 года.

Как сообщает агентство "Интерфакс", Владимир Путин лично приехал в избирком для подачи документов.

"После проверки документов ЦИК должна принять решение о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина, и в этом случае он сможет начать сбор подписей в свою поддержку. По закону, их должно быть не менее 300 тысяч", - отмечается в сообщении.

Согласно графику проведения президентской избирательной кампании, утверждённому ЦИК 18 декабря, претенденты-самовыдвиженцы должны подать собранные подписи в ЦИК до 7 января 2018 года.

Напомним, что по информации на сайте ЦИК на 27 декабря, на выборы президента выдвинулись 15 кандидатов: Сергей Бабурин (общественная организация – политическая партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Антон Баков ("Монархическая партия"), Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль природных ресурсов – Народу"), Роман Худяков (ВПП "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/") и самовыдвиженец Александр Чухлебов. Также статус пяти кандидатов отмечен как "утративший статус выдвинутого кандидата": Наталья Лисицина (партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт"), Елена Семерикова (партия "Женский Диалог") и самовыдвиженцы Олег Лурье, Алексей Навальный, Сергей Полонский.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

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