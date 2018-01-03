Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве своего грудного ребенка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве своего грудного ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по региону 4 января 2018 года.

Согласно информации, возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в убийстве малолетнего. По версии следствия, 2 января в вечернее время в квартире дома, расположенного в селе Мотовилово Арзамасского района, нетрезвая подозреваемая ударила плачущего 9-месячного сына, а затем с силой бросила ребенка на детскую кроватку. Мальчик от полученных телесных повреждений скончался. Только 3 января 2018 года женщина вызвала медиков.

Подозреваемая задержана. Она не отрицает, что избила сына и причинила ему смерть. Старшего ребенка, которому 1 год 10 месяцев, следователи изъяли из семьи. Он помещен в медицинское учреждение. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, ранее следователи предполагали, что этот мальчик погиб от удушья.